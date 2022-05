Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Cimpeanu, ministrul educației, a anunțat, joi, la Aleph News, ca elevii de gimnaziu care obțin performanțe la olimpiadele școlare ar putea sa intre la liceu fara sa susțina examenul de Evaluare Naționala, informeaza Edupedu.ro.„Ce este mai important pentru recunoașterea performanței acestor copii,…

- Elevii din toate ciclurile de invațamant vor intra in vacanța de primavara vineri, 15 aprilie, pana in 1 mai. Vacanța va include atat Paștele catolic (17 aprilie), cat și Paștele ortodox (24 aprilie), precum și ziua libera din 1 Mai, cand este sarbatoare legala. Este ultimul an școlar in aceasta structura,…

- Elevii intra, dupa terminarea cursurilor de joi, in vacanta de primavara, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Cursurile semestrului al doilea al anului scolar 2021 - 2022 vor fi reluate pe 2 mai si se vor incheia pe 10 iunie. Prin exceptie, pentru clasele terminale din invatamantul…

- Toți elevii din Romania vor intra in vacanța de primavara vineri, 15 aprilie, pana in 1 mai. Vacanța de primavara include atat Paștele catolic (17 aprilie), cat și Paștele ortodox (24 aprilie), precum și ziua libera din 1 mai, cand este sarbatoare legala. Este ultimul an școlar in aceasta structura,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat noua structura a anului școlar, care va avea module de invațare de 6-7-8 saptamani, alternate cu vacanțe scurte, potrivit declarațiilor de presa susținute la finalul ședinței de Guvern. „Avand in vedere și aceasta structura a anului școlar care se bazeaza…

- Vacanta de primavara 2022. Cand incepe vacanta de Paste si cate zile libere vor avea elevii Anul scolar 2021 – 2022 prevede o vacanta de primavara de doua saptamani pentru elevi. Anul acesta, vacanta de primavara va cuprinde perioada Pastelui si 1 mai.Structura anului școlar 2021-2022 prevede ca elevii…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, miercuri seara, ca a propus ca anul scolar 2022-2023 sa inceapa in 5 septembrie si sa se incheie in 16 iunie. Vacanta de iarna ar putea fi intre 22 decembrie si 8 ianuarie, iar cea de Paste intre 7 si 18 aprilie. Saptamana Altfel ar putea fi mutata in…

- Anul acesta școalar ar putea incepe pe 5 septembrie, iar elevii ar putea avea parte de inca o noua vacanța. Acestea sunt doar cateva dintre propunerile anunțate de Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, miercuri intr-o emisiune la TVR. Astfel, acesta a spus ca vacanța din luna octombrie, care pana acum…