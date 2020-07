Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat tacit, luni, un proiect de lege care prevede ca, prin exceptie, in cazuri justificate reprezentate de declansarea starii de urgenta, starii de alerta si de efectele generate de acestea, Ministerul Educatiei si Cercetarii poate inlocui probele de la Evaluarea nationala si…

- Elevii ar urma sa revina pe bancile școlilor, in plina pandemie de coronavirus, pentru a incepe pregatirea pentru susținerea examenelor naționale. In acest context, o organizație numita "Mișcarea elevilor din Romania" cere anularea examenelor și echivalarea lor cu media anilor de studiu.

- Perioada de șomaj tehnic din timpul starilor de urgența și alerta se considera vechime la acordarea somajului obisnuit! Perioada in care salariații sunt in șomaj tehnic, in timpul starii de urgența și in timpul starii de alerta, este luata in calcul ca vechime in munca pentru stabilirea șomajului obișnuit,…

- Judecatorii CCR au admis contestația formulata de Avocatul Poporului și a decis ca ordonanța de urgența a Guvernului legata de acest subiect nu este suficient de clara, iar criteriile de acordare a sancțiunilor și de stabilire a cuantumului acestora sunt arbitrare. Decizia CCR va putea fi folosita de…

- STARE DE ALERTA este prevazuta in OUG nr. 21/2004 si se refera la punerea de indata in aplicare a planurilor de actiuni si masuri de prevenire, avertizare a populatiei, limitare si inlaturare a consecintelor situatiei de urgenta. STARE DE ALERTA. Ce amenzi se dau pentru nepurtarea mastilor din…