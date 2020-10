Elevii nu mai merg la școală: Iată motivul CHIȘINAU, 21 oct – Sputnik. Din numarul total de 1 240 de instituții de invațamant primar, gimnazial și liceal, in 1 227 de instituții procesul educațional se desfașoara fizic cu aplicarea diverselor forme de organizare a studiilor. In continuare, 13 instituții și 305 clase se afla in carantina. Numarul elevilor confirmați pozitiv este de 265 de persoane, iar cel al cadrelor didactice - de 368 de persoane. © AFP 2020 / ANDREI PUNGOVSCHIMii de elevi din Moldova, plasați in autoizolare La fel, 6 334 de elevi și 382 de cadre didactice sunt in izolare. Informația a fost prezentata de ministrul… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

