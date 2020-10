Numarul zilnic de imbolnaviri de COVID-19 a atins un nou record marti in Rusia, determinand Moscova sa ia masuri prin restrictionarea accesului studentilor si varstnicilor la reteaua de transport public a orasului, relateaza Reuters, citata de agerpres. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat ca sunt necesare masuri pentru ca studentii si persoanele in varsta sa ramana acasa in conditiile in care in capitala au fost inregistrate marti 4.082 de cazuri de noi infectari cu COVID-19. "In fiecare zi, situatia legata de pandemia de coronavirus devine mai dificila si mai dramatica", a scris Serghei…