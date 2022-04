Elevii moldoveni vor ieși în curînd în vacanță Au mai ramas doua saptamini și elevii din Moldova vor ieși din nou in vacanța. De aceasta data este vorba despre zilele libere care se ofera cu ocazia sarbatorilor de Paște, transmite Noi.md cu referire la diez.md. Conform structurii anului școlar, elevii vor ieși in vacanța in data de 23 aprilie și se vor intoarce inapoi la lecții in data de 3 mai. In total, elevii se vor odihni timp de 10 Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

