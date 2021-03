Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat marti ca a stabilit cu ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, modificarea ordinului comun astfel incat elevii care in prezent merg la scoala sa poata sa o faca si in continuare pana la instituirea carantinei. ‘Am stabilit impreuna cu domnul ministru al…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a transmis ministrului Sanatatii o solicitare privind schimbarea criteriilor care determina mutarea cursurilor integral in sistem online. Ministrul Cimpeanu solicita ca acest lucru sa se faca doar acolo unde localitatile intra in carantina, nu unde rata de incidenta…

- „Regulile de distantare si prudenta trebuie respectate”, in același timp elevii din clasele terminale trebuie sa mearga fizic la cursuri, a declarat, sambata seara, la Realitatea Plus, Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, scrie G4media.ro . „Pentru acele scoli care vor intra in scenariul rosu si care…

- Școlile se redeschid luni, 8 februarie, cand incepe semestrul 2, in funcție de situația epidemiologica la nivelul localitații. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a precizat joi ca exista posibilitatea ca scenariul verde sa treaca sub 1,5 rata de incidența, in loc de 1 , ceea ce inseamna ca 2,4 milioane…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a vorbit la Digi24, despre cum se vor derula examenele naționale, dar și despre cum vor fi evaluați elevii care nu se vor intoarce fizic la școala pe 8 februarie. Cimpeanu spune ca elevii care fac școala online vor fi evaluați tot online, iar legat de examenele Naționale,…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, spune ca parinții vor primi in continuare indemnizația de 75% din salariu de la Guvern, daca școala se va desfașura in continuare online, inclusiv in cazul copiilor bolnavi care stau acasa. “Daca vor exista in continuare cursuri in format online și vor fi nevoiți parinți…

- Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu a spus ca înza nu s-a luat decizia în ceea ce privește redeschiderea școlilor. Decizia se va lua dupa ce ministrul Sanatații va evalua situația epidemiologica din țara. „Nu Ministerul…

- Presedintele Klaus Iohannis a anunțat joi ca, din 8 februarie, atunci cand va incepe semestrul II, majoritatea scolilor se vor redeschide. Decizia a fost luata in unanimitate, la Cotroceni, la o sedinta de lucru la care au participat premierul Florin Citu, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu,…