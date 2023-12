„Una dintre noutațile PISA 2022 a fost ca performanța sistemului de invațamant in limba maghiara din Romania a fost masurata separat. Se pare ca elevii care studiaza in limba maghiara au avut rezultate mai bune la toate cele trei teste, matematica, citire și științe ale naturii, decat media naționala a elevilor care invața in limba romana și se pare ca inegalitațile in cadrul sistemului de… Source