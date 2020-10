Stiri pe aceeasi tema

- Unitatile de invatamant din municipiul Craiova si comuna Carcea, unde incidenta cazurilor de COVID-19 este de peste 3 la 1.000 de locuitori, intra in scenariul rosu incepand din 21 octombrie si pana pe 3 noiembrie, potrivit unei hotarari a Comitetul pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Dolj, adoptata…

- Unitatile de invatamant din municipiul Craiova si comuna Carcea, unde incidenta cazurilor de COVID-19 este de peste 3 la 1.000 de locuitori, intra in scenariul rosu incepand din 21 octombrie si pana pe 3 noiembrie, potrivit unei hotarari a Comitetul pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Dolj, adoptata luni.…

- Colegiul Militar "Stefan cel Mare" din municipiul Campulung Moldovenesc si Colegiul Tehnic din municipiul Radauti intra in scenariul rosu de functionare, iar cursurile se vor desfasura doar online, inforemaza Agerpres.Decizia a fost luata in sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de…

- Școala Gimnaziala nr. 1 din Dorohoi este prima unitate de invațamant din județul Botoșani care trece la scenariul roșu din cauza noului coronavirus. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis, astazi, sa inchida școala dupa ce au fost confirmați pozitiv inca doi elevi, pe langa cei doi confirmați…

- Prefectul judetului Constanta, George-Sergiu Niculescu, a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in sistem electronic, pentru a vota modificari privind scenariile de functionare pentru 18 unitati de invatamant din judetul Constanta.

- Colegiul Național ”Frații Buzești” din Craiova a inchis de azi cursurile cu prezența fața in fața la clasele de gimnaziu și elevi. Scenariul roșu a fost aplicat din aceasta dupa-amiaza, ca urmare a apariției unor cazuri de coronavirus in randul elevilor, dar și al cadrelor didactice. Elevii de gimnaziu…

- Ministerul Sanatații a publicat harta epidemiologica pe județe, in baza careia se va stabili scenariul dupa care va incepe noul an școlar. Conform datelor furnizate de Ministerul Sanatații, cea mai mare parte a localitaților din Romania se afla in scenariul verde. Conform harții publicate de Ministerul…

- Ancheta la SJU Craiova, dupa cazurile de COVID-19 de la Cardiologie Foto: Arhiva/ MApN Alte patru cadre medicale din Secția de Cardiologie a Spitalului Județean de Urgența din Craiova au fost depistate cu noul coronavirus. În ultima saptamâna au fost depistate opt cazuri…