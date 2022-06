Stiri pe aceeasi tema

Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu" din Campia Turzii se pregatește sa intampine o noua generație de liceeni cu urmatoarea oferta educaționala pentru anul școlar 2022-2023: Elevii pot alege intre 5...

Elevii de la Liceul Teoretiv „Pavel Dan" din Campia Turzii au participat alaturi de profesori la o activitate de plantare copacei tuia desfașurata in cadrul proiectului educațional „EcoProvocarea...

In perioada 25-30 Aprilie 2022 a avut loc a patra mobilitate individuala din cele cinci prevazute in proiectul Erasmus+ acțiunea cheie 1, cu nr. de referința 2019-1-RO01-KA101-061617 Feel FREE- For a...

Echipa de robotica a Liceului Teoretic „Pavel Dan" din Campia Turzii, Extropy Robotics, a luat naștere acum doi ani cand, o echipa de liceeni, impinși puțin de la spate de catre profesori, au avut...

Gabriela Andreea Badea, eleva in clasa a VII-a la Liceul Teoretic „Pavel Dan" din Campia Turzii a reușit sa vina acasa de la Olimpiada Naționala de Latina cu rezultate excepționale. Gabriela a...

Liceul Teoretic „Pavel Dan" din Campia Turzii participa la Concursul Național Eco Provocarea Juniori, organizat de ViitorPlus – Asociația pentru Dezvoltare Durabila. Competiția se desfașoara pe...

Direcția de Sanatatea Publica (DSP) Cluj a dat publicitații rata incidențelor cazurilor de COVID-19 in toate unitațile administrativ teritoriale din județul Cluj. La Turda, rata incidenței este...

O incidența care altadata ne baga direct in „scenariul roșu" se inregistreaza atat la Turda cat și la Campia Turzii, peste 3 la mie. Cazurile COVID sunt in scadere dar nu dispar complet. La Turda...