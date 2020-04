Stiri pe aceeasi tema

- Tablete pentru liceenii din mediul rural din Teleorman in Social / on 06/04/2020 at 12:05 / Universitatea de Științe Agronomice și Medicina Veterinara din București (USAMV din București) a donat elevilor liceelor din mediul rural al județului Teleorman tablete conectate la internet, cu abonament…

- Spitalul Clinic de Boli Infectioase din Constanta a primit in folosinta un nou echipament pentru efectuarea testelor de precizie COVID-19, aparatul de tip Real Time PCR, imprumut de la Cluj, fiind cel de-al treilea de acest tip aflat acum in dotarea unitatii constantene, a informat marti prefectul…

- Liceeni din comunitațile dezavantajate vor primi tablete conectate la internet, cu abonament inclus, in cadrul unui parteneriat dintre Universitatea de Științe Agronomice și Medicina Veterinara din București, prin Fundația USAMV, și Ministerului Educației și Cercetarii.Ministerul de resort ...

- Mai mulți elevi de liceu din comunitați dezavantajate vor primi tablete conectate la internet, cu abonament inclus, inițiativa fiind finanțata de Universitatea de Științe Agronomice și Medicina Veterinara din...

- Universitatea de Științe Agronomice și Medicina Veterinara din București (USAMV), prin Fundația USAMV, se alatura demersului Ministerului Educației și Cercetarii in cadrul campaniei #ImiPASA #ȘcoaladeACASA un proiect prin care se vor dona elevilor liceelor din comunitați dezavantajate, tablete conectate…

- Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC) anunta ca liceeni din comunitatile dezavantajate din punct de vedere tehnologic vor primi tablete, iar primele 500 de tablete vor fi livrate saptamana viitoare. Acestea vor avea abonament de internet inclus, acesta urmand a fi sustinut, pentru 24 de luni, de…

- Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti (USAMVB) va inaugura, vineri, primul Spital Universitar Veterinar de Urgenta din Romania - "Prof.dr. Alin Birtoiu", in cadrul Facultatii de Medicina Veterinara. Spitalul va fi dotat cu aparatura moderna si va avea capacitatea de…