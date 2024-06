Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, astazi este ultima zi de școala din acest an școlar pentru elevi. Elevii din clasele a XII-a zi, a XIII-a seral si frecventa redusa au incheiat anul scolar pe 7 iunie 2024, iar cei din clasa a VIII-a pe 14 iunie 2024.Elevii din invatamantul liceal…

- Conform unui proiect al Ministerului Sanatații, elevii scapa de ghiozdanele grele. Școlile vor fi obligate sa ia masuri pentru a le pune la dispoziție școlarilor dulapuri in care sa iți țina manualele și caietele. Școlile vor trebui sa ia masuri pentru a reduce greutatea ghiozdanelor elevilor, potrivit…

- Elevii se vor intoarce miercuri la cursuri dupa vacanta de Paste, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Vacanta de vara va incepe vineri, 21 iunie, dupa finalizarea cursurilor. Prin exceptie, pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral si frecventa redusa, anul scolar are o…

- Imagini halucinante au fost surprinse intr-o școala din Romania. Elevii s-au filmat in timp ce fac gratar chiar in sala de clasa, in timpul orei. Adolescenții au venit la școala pregatiți cu tot ce le trebuie, un gratar electric și cu carne pe care au gatit-o pe loc. In ciuda acestei acțiuni nepotrivite,…

- Evaluarea Naționala și Bacalaureatul nu se modifica anul acesta, a dat asigurari ministrul Educației, Ligia Deca. In schimb, una dintre modificarile propuse de Ministerul Educației vizeaza acordarea de burse școlare incepand cu anul școlar 2024 – 2025. Un proiect de ordonanța de urgența aduce modificari…