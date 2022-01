Elevii încep azi semestrul al doilea. Care sunt scenariile în care vor funcționa școlile Toți elevii vor fi prezenți astazi in banci pentru inceperea celui de-al doilea semestru al anului școlar 2021/2022, odata cu modificarea criteriilor care stabilesc momentul in care o unitate de invațamant trece de la prezența fizica la cursuri online, de catre Ministerele Educației și Sanatații. Autoritațile au decis miercuri sa elimine pragul de 60% personal vaccinat impotriva COVID care se aplica dupa ce o localitate trecea de pragul de trei cazuri COVID la mia de locuitori pentru a stabili cine trece la invațamant online. Astfel, noul criteriu prevede funcționarea tuturor școlilor cu prezența… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

