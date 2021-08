Școala ar putea trece in online din octombrie, este anunțul facut de ministrul Educației. Se va ajunge la acest scenariu, mai devreme decat sperau atat elevii, cat și parinții, din cauza tendinței actuale de crestere a numarului de infectari cu SARS-CoV-2. Sorin Cimpeanu considera ca in luna octombrie ar putea fi atins pragul de sase […] The post Elevii, in online din octombrie! Anunțul facut de ministrul Educației first appeared on Ziarul National .