Elevii contesta ferm propunerea de a modifica structura anului școlar la nici doua saptamani de la inceperea cursurilor, transmite Consiliul Național al Elevilor. Organizația elevilor reacționeaza, astfel, la declarațiile facute joi seara de premierul Florin Cițu, care a declarat la Digi 24 ca "și anul trecut am avut o vacanța prelungita care a ajutat și […]