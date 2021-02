In Berlin, elevii pot decide daca doresc sa repete anul școlar sau nu, din cauza schimbarilor aparute dupa expansiunea pandemiei de COVID-19, care a afectat intr-o buna masura cursurile fizice, tradiționale. Iata ce parere are ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, despre instaurarea unei astfel de decizii și in țara noastra!