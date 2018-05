Elevii FUG de meserii pentru care pot primi salarii chiar și de 3.500 de euro pe lună Asa se face ca, daca in urma cu 20 de ani existau 235 de astfel de scoli, acum sunt de 10 ori mai putine in toata tara. Ce nu stiu tinerii este ca un absolvent de liceu agricol poate accesa, de exemplu, mult mai usor bani europeni. Practic, doritorii primesc cel putin 50.000 de euro din start, doar daca se muta la tara si isi fac o ferma. Unul dintre putinele licee de profil din tara se afla la Branesti, in Ilfov. Aici invata peste 600 de elevi, convinsi sa se inscrie abia dupa ce profesorii au umblat din scoala in scoala ca sa ii convinga ca agricultura este de viitor. Doar cu o diploma… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

