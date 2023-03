Stiri pe aceeasi tema

- Școala unor elevi dintr-un sat din Vaslui s-a mutat in cimitir. Aceștia s-au vazut in situația de a invața acolo dupa ce școala lor a intrat a intrat in reabilitare. Parinții au protestat cand au aflat de planul autoritaților de a-i muta de acolo, informeaza RomaniaTV. Fii la curent cu cele…

- O situație cel puțin bizara are loc in satul Cursești Deal, din județul Vaslui, acolo unde mai mulți elevi sunt nevoiți sa invețe in casa de praznuire a unui cimitir, dupa ce școala in care invațau cei mici a intrat in reabilitare. In urma unui control, Direcția de Sanatate Publica a dispus de urgența…

- EDUCATIE… Imbunatatirea rezultatelor scolare ale copiilor aflati in situatii de risc de abandon scolar, majoritatea din mediul rural, a fost principala motivatie care a stat in spatele proiectului „O scoala pentru toti si pentru fiecare!„, derulat de Inspectoratul Judetean Vaslui in sase scoli gimnaziale…

- In plina campanie de reabilitare a unor școli din municipiul reședința de județ, in Piatra Neamț a fost recepționata o școala construita de la 0. Este vorba despre școala din cartierul Speranța, care a fost recepționata de Primaria municipiului Piatra-Neamț și in aceasta luna a fost trecut și hopul…

- Elevii și profesorii din 10 județe ale țarii au, in perioada 13-17 februarie, vacanța “mobila” decisa de inspectoratele școlare. Incepand de anul acesta, fiecare inspectorat școlar județean, și cel al Municipiului București, a decis perioada in care sa se desfașoare vacanța de o saptamana, din perioada…

- Exista o serie de cursuri școlare de care majoritatea botoșanenilor aproape ca nu au auzit. Elevii au varste trecute de copilarie și a adolescența, iar mare parte dintre ei abia dupa cateva decenii de viața invața sa scrie.

- Elevii revin luni la școala și vor incepe al treilea modul.Ministrul Educației, Ligia Deca vine cu o serie de sfaturi și de recomandari pentru parinți. La momentul actual, nu se ia in calcul suspendarea cursurilor, trecerea in regim online sau in sistem hibrid, potrivit unui anunț al Ministerului Educației,…

- Elevii și copiii de gradinița au intrat in vacanța de iarna pe data de 23 decembrie. Mulți dintre ei au profitat din plin de zilele libere și s-au distrat alaturi de familie de Sarbatorile de iarna. Din pacate pentru aceștia, clipele de odihna fara reguli se termina. Cand este ultima zi de școala din…