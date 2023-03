Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Dambovita a anuntat, luni, ca au inceput sa revina la scoala din localitatea Valea Voievozilor elevii care au absentat cateva zile la rand de frica unui coleg recent transferat la aceasta unitate de invatamant.

- Cinematograful „Balada‟ din Focșani a devenit astazi neincapator pentru elevii care au participat la Targul educațional „Student#UDJG” organizat de Universitatea „Dunarea de Jos” din Galați (UDJG) in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Vrancea. Cei peste 1.000 de elevi participanți au…

- Elevii din Dambovița sunt in vacanța saptamana aceasta, așa ca este o ocazie buna de a se bucura de zapada, pe crestele Bucegilor. O zona de saniuș este platoul de la Dichiu, acolo unde, mai ales in weekenduri, se strang sute de turiști.

- TURMENTAȚI DE ALCOOL au plecat la plimbare cu mașinile pe șoselele din Dambovița, la data de 7 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Fieni au depistat un tanar de 21 de ani, din Valea Voievozilor, care ar fi condus un autoturism, pe DN 71, din direcția Sinaia catre Fieni, deși avea…

- S-a incheiat vacanța de iarna a școlarilor, astfel ca de luni, 9 ianuarie, elevii revin in banci, la cursuri. Intoarcerea elevilor la clase vine in contextul unui numar mare de cazuri de viroze respiratorii și gripa, astfel ca autoritațile au transmis o serie de masuri ce ar trebui respectate in școlile…

- ASTAZI, prima zi de școala dupa vacanța de iarna: ce trebuie sa știe elevii și profesorii. Reguli, cursuri, vacanțe, examene Luni, 9 ianuarie, elevii se intorc la cursuri dupa vacanța de iarna. In Alba, aceștia vor avea șase saptamani de cursuri, pana in 17 februarie. In 31 ianuarie, elevii din clasele…