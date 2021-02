Stiri pe aceeasi tema

- Elevii si studentii vor fi testati pentru depistarea virusului SARS-CoV-2, conform procedurilor in vigoare, la intoarcerea in institutiile de invatamant ale Ministerului Apararii Nationale (MApN), informeaza MApN printr-un comunicat. Precizarea vine in contextul in care institutiile de invatamant preuniversitar…

- Vineri seara, cu mai puțin de trei zile inainte de inceperea școlii, Ministerul Sanatații a publicat formularul de consimțamant al parinților pentru testarea antigen a copiilor la școala, recomandand parinților care sunt de acord cu testarea rapida, sa aduca din prima zi de școala formularul semnat,…

- Profesorii, dar si elevii cu simptome de COVID vor putea fi testati la scoala. Parintii trebuie sa isi dea insa acordul pentru acest lucru, iar autoritatile trebuie sa asigure personalul medical.

- Social 28 dintre cele 97 localitati ale judetului au rata de infectare cu noul coronavirus zero; alte 16 comune au cate un singur caz de COVID-19 ianuarie 25, 2021 10:24 Pentru 28 de localitați din județul Teleorman rata de infectare cu noul coronavirus este zero, iar in alte 16 comune a fost confirmat…

- In județul Gorj au fost inregistrate in ultimele 24 de ore 24 de noi cazuri de COVID 19. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 849 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;5519 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 5119 persoane sunt vindecate, externate…

- Inca trei decese provocate de coronavirus au fost inregistrate in județul Gorj. Situația epidemiologica, la nivelul județului, este urmatoarea: 853 de persoane in carantina la domiciliu/locația declarata și 5.495 de persoane confirmate cu Covid-19, din care 5.085 sunt vindecate, externate și la domiciliu,…

- Austria va oferi saptamanal elevilor teste anti-COVID-19 usor de utilizat, odata cu redeschiderea scolilor, a anuntat sambata ministrul educatiei din aceasta tara, Heinz Fassmann, potrivit Reuters."Testarea este intr-adevar singura solutie pentru a depasi acest moment dificil pana cand vom avea o acoperire…

- Un alt membru al guvernului și al partidului OLaNo, Jan Micovsky. ministru al Agfriculturii, a primit și el rezultat pozitiv la testul pentru infecția cu Sars-Cov-2. De asemenea, ministrul Mediului, Jan Budaj, membru al aceleiași formațiuni politice, a intrat in carantina dupa ce a aflat ca a fost contact…