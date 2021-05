Elevii din Timișoara vor începe cursurile în scenariul galben Odata cu terminarea vacanței de 1 mai și de Paști, elevii din clasele primare și anii terminali pot reveni fizic la școala. Hotararea a fost luata de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența. Revenirea la școala se va face in data de 5 mai, pe baza celor doua scenarii. In scenariul verde (1), in banci revin toți elevii, dar se vor respecta in continuare normele de protecție sanitara. E vorba de localitați cu incidența cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mica sau egala cu 1/1000 de locuitori. In scenariul galben (2), revin la cursuri toți elevii din clasele primare… Citeste articolul mai departe pe stiritimis.ro…

