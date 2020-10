Stiri pe aceeasi tema

- Elevii cu domiciliul in Cluj-Napoca și in comunele Apahida, Baciu, Chinteni, Ciurila, Feleacu și Florești, aflate, in prezent, in scenariul roșu, pot folosi abonamentele gratuite de transport și in aceasta perioad

- Tezele ar putea fi eliminate in acest an școlar, iar Ministerul Educației analizeaza mai multe variante, astfel incat sa fie aplicate aceleași reguli și pentru copiii care invața in scenariul verde, adica merg la școala, și pentru cei care fac exclusiv cursuri online, potrivit secretarului de stat Luminița…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a inițiat completari la cadrul legal existent pentru a putea acorda zile libere platite atat pentru parinții elevilor de pana la 12 ani care fac exclusiv școala online, cat și ai celor care studiaza in sistem hibrid, potrivit Digi24.Intr-o postare pe pagina sa de…

- Creșele din Cluj-Napoca și Florești ramân deschise, iar unitațile de învațamânt preuniversitare vor trece în scenariul trei. Elevii vor face cursurile exclusiv onlien timp de 14 zile, a anunțat astazi Mircea Abrudean, Prefectul Clujului.…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Cluj a modificat joi scenariile de funcționare pentru mai multe școli și gradinițe din municipiu, ca urmare a schimbarii situației epidemiologice.

- Pentru ca primaria s-a apucat in pandemie sa renoveze școlile, cele cinci unitati de invatamant aflate in cartierul Drumul Taberei - Scoala ”Adrian Paunescu”, Scoala ”Sfantul Andrei”, Scoala 176 ”Sfintii Constantin si Elena”, precum si Scolile 59 si 197 - sunt, in prezent, santiere in lucru, pline de…

- La o zi dupa ce Ministerul Educației a publicat ghidurile cu scenariile dupa care școlile pot funcționa in timpul pandemiei, Colegiul Național „B.P. Hasdeu” din Buzau și-a facut o proprie strategie. Scenariul adoptat de cel mai titrat liceu din Buzau și unul dintre cele mai bune din țara urmeaza sa…

- Primarul Emil Boc a spus ca școala va incepe in Cluj-Napoca, dar nu toți copiii vor merge in program extins. Sunt favorizați cei din clasele 0 - 4 și cei din clasa a opta și a douasprezecea.”Scenariul de baza pe care lucram astazi și il vom valida la inceputul lunii septembrie in sensul inceperii…