- O doamna mai mult decit credibila imi vorbea zilele trecute despre situația nepoțicii sale, ranita de un coleg de clasa. O clasa de copii mici, la Liceul ”Jean Monnet”, din Capitala. Era disperata și vorbea și de exasperarea celorlalți parinți și a invațatoarei, colindata de gindul plecarii la alta…

- 450 de școli de stat din Romania vor oferi elevilor și preșcolarilor o masa calda sau un pachet alimentar pe zi, pe perioada desfasurarii cursurilor, in anul școlar 2023-2024, a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, potrivit News.ro. Oficialul a declarat, dupa ședința de Guvern…

- Din ce in ce mai mulți elevi absenteaza de la ore din motive de sanatate. Viroze, gripe, enterocolite, Covid, toate aceste afecțiuni au dat atacul in școli scoțand de la cursuri mai ales elevii din clasele mici și punand pe jar parinții. Pe o pagina de Facebook intitulata Parinții elevilor din Romania,…

- Lotul olimpic național al Republicii Moldova a obținut trei mențiuni de onoare la probele individuale și locul 4 la concursul de proiecte, in cadrul Olimpiadei Internaționale la Limba engleza. Olimpiada se afla la prima ediție și se desfașoara la București, Romania, in perioada 10 – 17 septembrie 2023,…

- Prima zi de școala din perioada in care Romania era condusa de Nicolae Ceaușescu era, la fel ca oricare alta sarbatoare, un alt prilej de a aduce ovații soților Ceaușescu. Iata ce cerere le era adresata tuturor elevilor. Prima zi de școala in vremea lui Ceaușescu In fiecare an, inceputul de an școlar…

- Mai sunt doar cateva zile pana cand incepe școala și deja a pornit dezbaterea legata de obligativitatea uniformei. Tot mai multe școli de stat cer ca elevii sa poarte macar o vesta, un sacou sau tricou alb. La școlile private, uniforma e obligatorie pentru toți. Parinții susțin ca, la stat, daca statul…

- Elevii din Romania au motive de bucurie, deoarece Ministerul Educației pregatește o veste buna pentru ei. Se pare ca tinerii dedicați vor avea șansa de a primi burse de merit in valoare de 450 de lei pe luna.

- Pana pe 31 iulie sunt deschise inscrierile la colegiile nationale militare din Romania pentru elevii claselor a IX a si a X a. Ministerul Apararii Nationale a anuntat printr o postare pe Facebook ca s au deschis inscrierile la Colegiile Nationale Militare din toata tara. Inscrierile sunt valabile doar…