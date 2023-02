Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din țara noastra vor lua vacanța o saptamana in perioade diferite din luna februarie, potrivit Ordinului nr. 3.505/31.03.2022 privind structura anului școlar 2022-2023. Vacanța poate fi luata intre 6 și 26 februarie, iar primii care se bucura de zilele libere sunt elevii din Ilfov și Suceava.

- Luna februarie aduce prima vacanța școlara din anul 2023. Spre deosebire de alți ani, decizia de intrare in vacanța a fost lasata la latitudinea Inspectoratelor Școlare. CAND intra elevii in vacanțe: Prima vacanța școlara din anul 2023 este in luna februarie. Spre deosebire de alte vacanțe, alegerea…

- La decizia inspectoratelor scolare judetene si al municipiului Bucuresti, urmatoarea vacanta a elevilor, de o saptamana, va fi programata in perioada 6 – 26 februarie. Elevii vor vacanța, o saptamana, in februarie. Aceasta va fi programata conform deciziilor inspectoratelor scolare judetene, astfel:…

- Elevii se intorc miercuri la cursuri dupa minivacanta prilejuita de sarbatorirea Unirii Principatelor Romane. Unii elevi vor intra iar in vacanța dupa doar opt zile de școala. Școlile se redeschid miercuri dupa minivacanța de Mica Unire. Elevii vor continua cursurile modulului 3. Dupa doar opt zile…

- S-a incheiat vacanța de iarna a școlarilor, astfel ca de luni, 9 ianuarie, elevii revin in banci, la cursuri. Intoarcerea elevilor la clase vine in contextul unui numar mare de cazuri de viroze respiratorii și gripa, astfel ca autoritațile au transmis o serie de masuri ce ar trebui respectate in școlile…