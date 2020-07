Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei onica Anisie a declarat la Digi 24 ca sunt sanse mici ca scoala sa inceapa in regim normal din toamna. Anisie sustine ca situatia actuala nu permite ca toti elevii sa fie adusi in clase si precizeaza ca vor fi luate in calcul toate scenariile, inclusiv cel al invatamantului desfasurat…

- Pe 13 iulie, cele 91 de instituții de invațamant profesional-tehnic din Republica Moldova au dat startul concursului de admitere. Perioada de depunere a dosarelor va dura: - pana pe 31 iulie - in colegii și centre de excelența; - pana pe 7 august - in școli profesionale. „Oferta educaționala in invațamantul…

- Posibilitatea unui nou val de coronavirus este luata in calcul de autoritati. Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a explicat cateva scenarii cu care s-ar putea confrunta elevii in anul scolar viitor. Intorsi in salile de clasa, elevii vor fi nevoiti sa respecte masuri de distantare fizica pe care conditiile…

- Patru instituții de invațamint din țara au fost reparate, iar alte 11 școli urmeaza a fi renovate cu suportul Bancii Mondiale in Republica Moldova. Instituțiile de invațamint au fost reparate in cadrul Proiectului Reforma Invațamintului din Moldova (PRIM), transmite știri.md. {{441846}}Ministrul Educației,Igor…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat ca elevii vor trece printr-o serie de proceduri stricte, de control epidemiologic, atat la pregatirile pentru examenele naționale, cat si la Bacalaureat si la Evaluarea Nationala."Ii asigur pe parinți ca bancile sunt amplasate la o distanța de doi metri…

- "Mastile le vom asigura prin achizitie centralizata de catre Ministerul Sanatatii. Le vom transmite in fiecare scoala, in functie de numarul de copii si de cadre didactice. Vom asigura si pentru cadrele didactice. Fiecare scoala va primi, prin intermediul inspectoratelor scolare, numarul de masti…

- CHIȘINAU, 4 mai - Sputnik. Ministrul Educației, Culturii și Cercetarii, Igor Șarov, a facut unele precizari cu privire la modalitatea de insciere a copiilor in clasa intai. Acest lucru va fi posibil in conformitate cu prevederile codului Educației. Procesul va fi imparțit in doua etape. © Photo :…

- Toate instituțiile de invațamant din țara vor continua procesul educațional in perioada 21-24 aprilie, perioada in care, tradițional, toți elevii aveau vacanța. Anul acesta ministerul Educației a venit cu un program special pentru școlari, astfel ca in saptamana ce urmeaza aceștia vor fi scutiți de…