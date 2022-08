Stiri pe aceeasi tema

- Noul an scolar incepe in cateva saptamani. Bugetul minim pentru un copil de scoala variaza intre 500 si 700 de lei, iar expertii atentioneaza ca acest lucru va duce la abandon scolar pentru ca vor fi si mai multe familii care nu vor avea bani sa-si trimita copiii la scoala.

- Primaria Buzau are in derulare mai multe proiecte ce vizeaza reducerea emisiilor de dioxid de carbon, pentru a transforma orașul intr-unul „verde”, prietenos cu mediul inconjurator. O componenta importanta a proiectelor derulate se refera la incurajarea deplasarilor pe jos, mai ales ca orașul permite…

- Programul lunar, inceput in urma cu cațiva ani de Primaria Buzau, la inițiativa primarului Constantin Toma, program care aduce in fața tinerei generații a personalitaților buzoiene de ieri și de azi, care au sprijinit și sprijina dezvoltarea Buzaului și a țarii, continua in august cu un absolvent al…

- Zece sculpturi monumentale extrem de valoroase, a caror valoare va crește odata cu trecerea timpului, vor face parte din patrimoniul unic al municipiului Buzau. Ele sunt rezultatul muncii sculptorilor din opt țari care au participat la Festivalul internațional de sculptura organizat de Primaria Buzau…

- Anul școlar 2022-2023 va fi la fel de scurt ca cel care s-a incheiat. El va avea o durata de 36 de saptamani.Excepție vor face clasele a XII-a și a VIII-a. Astfel, pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvența redusa, anul școlar va avea o durata de 34 de saptamani de cursuri și se … Articolul…

- Festivalul An Tan Te, organizat de Primaria Buzau prin Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman”, in parteneriat cu Asociația Culturala „Pe Bune”, are anul acesta o zi in plus fața de cel de anul trecut, inca o zi cu ateliere educative și activitați culturale gandite special pentru copiii…

- „AnTanTe” este un festival unic in Romania, care iși face loc in viața buzoienilor. Este vorba despre un festival dedicat copiilor, organizat de Primaria Buzau prin Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman”, in colaborare cu Asociația Culturala ,,Pe Bune” și cu Gloria Buzau. Este un festival…

