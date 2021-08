Elevii din Israel vor fi vaccinați anti-COVID în timpul orelor de curs, cu acordul părinților Autoritațile guvernamentale care se ocupa de lupta impotriva coronavirusului au decis astazi ca nou an școlar va incepe in Israel in data de 1 septembrie, așa cum era programat, in ciuda apelurilor de amanare din cauza creșterii numarului de cazuri de infectare cu coronavirus la nivel național, potrivit Times of Israel . In același timp, s-a stabilit și ca elevii in varsta de 12 ani și mai mari vor fi vaccinați anti-COVID in timpul orelor, dupa ce parinții iși vor da acordul. Ministrul Educației, Yifat Shasha-Biton, s-a opus inițial masurilor insa, in cele din urma, a acceptat planul pentru a… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

