Stiri pe aceeasi tema

- Calatorii care așteptau duminica dimineața in Stația CFR Barlad trenul interregio care circula pe ruta București Nord - Iași, au avut parte de o surpriza neplacuta, cand au vazut ca garnitura compusa din trei vagoane trece fara sa opreasca.

- CFR a anuntat ca va mentine si in anul scolar 2018-2019 reduceri la biletele si abonamentele elevilor. Conform legii, elevii din invatamantul obligatoriu, profesional - inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat beneficiaza de tarif redus cu 50% pentru transportul feroviar intern, la toate categoriile…

- Elevii din invatamantul obligatoriu, profesional, inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat beneficiaza de tarif redus cu 50% pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri (Regio si InterRegio), clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic. In plus, elevii orfani, elevii…

- Elevii din invațamantul obligatoriu, profesional, inclusiv postliceal, liceal acreditat sau autorizat, beneficiaza de tarif redus cu 50% pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri (Regio și InterRegio), clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic, am aflat de la CFR…

- In contextul pregatirilor legate de inceputul de an școlar, CFR Calatori recomanda elevilor sa isi achizitioneze din timp biletele/abonamentele pentru a calatori spre/dinspre locul in care invata. Calatoria elevilor la transportul feroviar este reglementata de HG 42/2017. Reduceri la bilete Elevii din…

- In contextul pregatirilor legate de inceputul de an scolar, CFR Calatori recomanda elevilor sa isi achizitioneze din timp biletele abonamentele pentru a calatori spre dinspre locul in care invata. Calatoria elevilor la transportul feroviar este reglementata de HG 42 2017, au transmis reprezentantii…

- Astazi este ultima zi de cursuri din anul școlar 2017-2018. Pentru majoritatea elevilor insa, vacanța a venit mai devreme cu cateva zile, dat fiind ca saptamana aceasta s-a desfașurat Evaluarea Naționala pentru absolvenții de clasa a VIII-a. Cei mai emoționați au fost, ca de obicei, elevii…

- Examenul de Evaluarea Naționala va deveni obligatoriu pentru toți elevii, inclusiv pentru cei corigenți. Mai multi parlamentari au pregatit o modificare a Legii Educatiei Nationale care se adreseaza elevilor din clasa a VIII-a. Conform proiectului, examenul de Evaluare Nationala va deveni obligatoriu…