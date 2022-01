Elevii din Giurgiu fac cursuri online. Autoritățile nu mai au bani pentru încălzirea unităților de învățământ Elevii si prescolarii din municipiul Giurgiu au inceput cursurile in sistem online, din cauza ca Primaria nu are resurse financiare pentru a asigura plata agentului termic pentru incalzirea cladirilor in care functioneaza unitatile de invatamant. Situatia este creata dupa ce firma cu care Primaria are contract pentru furnizarea de gaz natural a solicitat plata in […] The post Elevii din Giurgiu fac cursuri online. Autoritațile nu mai au bani pentru incalzirea unitaților de invațamant appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

