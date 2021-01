Elevii din Craiova nu vor primi bursele pentru perioada septembrie-decembrie Elevii craioveni din unitațile școlare de stat vor incasa abia in aceasta luna bursele de merit, de studiu sau sociale aferente acestui an școlar. Ei vor lua banii doar pentru luna ianuarie 2021, nu și pentru perioada septembrie-decembrie. Reprezentanții Primariei Craiova spun ca situația a fost determinata de faptul ca Hotararea de Guvern care stabilește cuantumul minim al acestor burse a fost aprobata abia in decembrie și nu poate fi aplicata retroactiv. Cum se aproba bursele Bursele care se vor acorda elevilor din unitațile școlare de stat de pe raza municipiului Craiova au fost aprobate in… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

