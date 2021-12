Elevii din comuna Plugari vor primi tablete

In sfarșit, tabletele au ajuns la elevii din comuna Plugari! Asta dupa ce procedurile greoaie de la noi ne-au ținut in loc luni de zile! Tabletele au ajuns la primarie impreuna cu cadourile de Craciun. Urmeaza sa le predam școlilor cu tot cu darurile pe care primaria le-a pregatit pentru cei mici. Astfel, in acest an, Moș Craciun a venit cu desaga plina și i-a surprins pe copii nu doar cu dulciuri, ci și cu cate o tableta nou-nouța,pentru fiecare elev,cu tot cu internet nelimitat și gratuit pentru urmatorii doi ani de zile, cat timp dureaza implementarea proiectului. Tabletele au fost achiziționate…