Elevii din clasele terminale vor merge în continuare la școală Elevii din clasa a VIII-a si clasele a XII-a si a XIII-a de liceu vor putea merge in continuare luni la scoala, a declarat Sorin Cimpeanu, ministrul Educatiei. "Luni se duc la scoala cei care au mers si pana acum. Subliniez, pana acum au mers la scoala sub o jumatate din efectivele fiecarei clase. Lucru […]

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

