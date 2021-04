Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu a anunțat ca dupa vacanța de Paște, toți elevii se vor întoarce fizic la școala. De asemenea, el a spus ca testarea elevilor va fi non-invaziva, doar di saliva. „Anul viitor încercam…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, la DCNews, ca anul acesta vor avea loc concursuri pentru ocuparea tuturor posturilor de directori ai scolilor din Romania. Cimpeanu spune ca in august expira mandatele tuturor celor aproape 10.000 de directori si directori adjuncti din Romania. “Conducerea…

- Elevii din clasa a VIII-a si clasele a XII-a si a XIII-a de liceu vor putea merge in continuare luni la scoala, a declarat Sorin Cimpeanu, ministrul Educatiei. “Luni se duc la scoala cei care au mers si pana acum. Subliniez, pana acum au mers la scoala sub o jumatate din efectivele fiecarei clase. Lucru…

- Ministerul Educației va propune ca elevii din clasele a VIII-a și a XII-a sa mearga in mod fizic la cursuri și in cazul in care școala intra in scenariul roșu, pentru ca examenele naționale vor fi cu prezența fizica, relateaza Mediafax si Hotnews. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat, sambata…

- Ministerul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat ca se vor face demersurile necesare pentru ca elevii claselor a VIII-a și a XII-a sa susțina cursurile în format fizic, chiar și în situația în care respectivele școli se vor afla în scenariul…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a anunțat sambata ca va propune ca elevii din clasele a VIII-a și a XII-a sa mearga in mod fizic la cursuri și in cazul in care școala reintra in scenariul roșu. Declarația vine in aceeași zi in care 17 localitați din jurul Capitalei au intrat in scenariul roșu ca…

- Ministerul Educației va propune ca elevii din clasele a VIII-a și a XII-a sa mearga in mod fizic la cursuri și in cazul in care școala intra in scenariul roșu, pentru ca examenele naționale vor fi cu prezența fizica, iar copiii trebuie sa fie foarte bine pregatiți. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu,…

- "Elevii din clasele terminale sa mearga la scoala si in scenariul rosu" Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu. Foto: gov.ro. Ministrul educatiei, Sorin Cîmpeanu, insista ca elevii din clasele terminale sa mearga la scoala si în scenariul rosu. El a amintit ca examenele…