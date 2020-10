Elevii din clasele primare şi copiii de grădiniţă au intrat în vacanță până în 2 noiembrie Elevii din clasele primare si copiii de gradinita sunt, de luni, in vacanta timp de o saptamana. Aceștia se vor intoarce la scoala pe 2 noiembrie, relateaza Mediafax. Potrivit structurii anului școlar, aprobate prin ordin al ministrului Educației și Cercetarii, semestrul I are 17 saptamani și este cuprins intre 14 septembrie și 29 ianuarie 2021. Acesta cuprinde o vacanța intrasemestriala de o saptamana, intre 26 octombrie și 1 noiembrie, pentru invațamantul primar și preșcolar, dar și vacanța de iarna, intre 23 decembrie și 10 ianuarie. Elevii mai au o vacanța intersemestriala,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

