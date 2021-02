In acest an scolar se reia simularea examenelor nationale. Ministerul Educatiei a anuntat calendarul simularilor pe care le vor sustine elevii de clasa a VIII-a si cei de clasa a XII-a. Elevii din aceste clase merg fizic la scoala si in randul lor deja au aparut si cazuri de Covid -19 si unii invata online. Cum se va proceda insa la simularea examenelor nationale cu cei care fac scoala online din cauza unui caz de Covid 19, este una dintre intrebarile pentru perioada respectiva. Managerii de scoli din Craiova spun ca nu au primit deocamdata precizari suplimentare in legatura cu aceste situatii,…