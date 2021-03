Elevii din clasele a VIII-a şi a XII-a vor merge la școală fizic și în scenariul roșu Ministrul Educației și cel al Sanatații au ajuns la un acord pentru ca elevii din clasele terminale – a opta și a douasprezeceasa – mearga fizic la școala și in scenariul roșu. Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a decis ca este permisa continuarea studiilor cu prezența fizica la școala pentru elevii din anii terminali, in condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului Educației și cel al Sanatații, dar doar in zonele unde incidența cumulata la 14 zile nu depașește 6 la mia de locuitori. „Se abiliteaza Ministerul Educației și Cercetarii și Ministerul Sanatații in vederea… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

