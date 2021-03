Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a declarat, astazi, ca va face o solicitare catre Comitetul National pentru Situatii de Urgenta de modificare a scenariilor dupa care vor functiona scolile, astfel incat elevii din clasele terminale sa poata merge fizic la cursuri in localitatile care sunt deja in…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a decis, in aceasta seara, ca elevii din ani terminali pot merge fizic la școala in zonele roșii, cu o condiție – incidența infectarilor la 14 zile sa nu depașeasca 6 la mie. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de vineri…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis vineri seara ca este permisa continuarea studiilor cu prezența fizica la școala pentru elevii din anii terminali in localitațile care sunt in scenariul roșu. Astfel, elevii din calsele a VIII-a, a XII-a, de la postliceala și din școlile profesionale…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis vineri seara ca elevii din clasele a VIII-a, a XII-a și a XIII-a vor merge la școala indiferent de scenariul in care se afla localitatea, atata vreme cat rata de incidența cumulata in ultimele 14 zile nu depașește 6 cazuri la mia de locuitori.Vineri…

- Elevii din clasele terminale ar putea merge la școala și in scenariul roșu. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat vineri seara ca s-a consultat cu Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, in legatura cu prezența fizica a elevilor din clasele a VIII-a, a XII-a și a XIII-a…

- Ministerul Educatiei anunta ca in ultima saptamana au fost inregistrae 405 cazuri de COVID in randul elevilor si 418 infectari in randul personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic. Sorin Cimpeanu propune ca elevii din clasele terminale sa vina la cursuri si in scenariul rosu. In perioada…

- Ministrul Educației, Sorin Campeanu, a anunțat care sunt copiii care nu ar trebui sa se intoarca fizic la școala pe 8 februarie, chiar daca ceilalți elevi se intorc in banci. Este vorba despre copiii care au contraindicații medicale. „Dintre cele trei scenarii care au fost precizate – verde, galben…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, joi seara, ca scenariul hibrid – cel care prevedea ca o parte dintre elevi sa fie prezenti in clasa, iar restul sa invete online – nu mai exista. „Experientele din educatie mi-au aratat ca nu este eficient”, a sustinut el. „Toti…