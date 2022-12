„Orice decizie care va fi luata in privința examenelor naționale se va adresa elevilor care intra in acel ciclu dupa adoptarea legii”, a declarat secretarul de stat din Ministerul Educației, Bogdan Cristescu, la Digi24. Acesta a fost intrebat despre eventuale schimbari la examenele naționale, in special la Bacalaureat 2027, despre care fostul ministru al Educației, Sorin Cimpeanu, anunța ca va fi primul examen modificat pe noua lege a Educației, aflata inca in stadiu de proiect. Conform declarației lui Bogdan Cristescu, elevii care in septembrie 2022 au intrat in clasele a V-a și a IX-a ar urma…