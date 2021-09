Stiri pe aceeasi tema

- Scolile ar putea sa se inchida in doar trei saptamani, in Capitala, daca rata de infectare cu coronavirus ajunge la sase cazuri la mia de locuitori. Anuntul a fost facut ministrul Educatiei. Sorin Cimpeanu, luni seara la Antena 3. "Cu privire la Bucuresti, in care in luna august rata…

- UN caz de COVID, depistat la o școala din Alba: O clasa intreaga trece la ore ONLINE UN caz de COVID, depistat la o școala din Alba: O clasa intreaga trece la ore ONLINE O intreaga clasa a unui liceu din municipiul Blaj, județul Alba, va trece la sistemul de invațare online dupa ce unul dintre elevi…

- Clopotelul a sunat si pentru primele vaccinari anti-COVID facute chiar la scoala. Elevii si angajatii complexului Laude Reut din Capitala au dat startul campaniei de imunizari din unitatile de invatamant.

- Cimpeanu a reiterat ca varianta Delta a coronavirusului se raspandește mult mai rapid și, fața de celelalte tulpini, afecteaza mai mult copiii și adolescenții. In lipsa vaccinarii, la jumatatea lunii octombrie este foarte posibil ca rata de infectare sa depașeasca 6 cazuri la mia de locuitori in mai…

- Noul an scolar 2021 – 2022 incepe luni, cu prezenta fizica la cursuri in cea mai mare parte a unitatilor de invatamant din Romania, excepție facand circa 7000 de copii din 12 localitați unde numarul cazurilor de Covid a crescut incidența la peste 6 la mia de locuitori. Aproape trei milioane de copii…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat luni ca in cazul in care se va pastra actuala rata de crestere a infectarilor cu noul coronavirus in a doua jumatate a lunii octombrie inclusiv Capitala ar putea atinge pragul de 6 la mie. In aceasta situație, școala se va ține online. „Capitala in data…

- Anul școlar 2021-2022: Cum funcționeaza școala daca un elev este depistat pozitiv COVID-19 Anul școlar 2021-2022: Cum funcționeaza școala daca un elev este depistat pozitiv COVID-19 Noile reguli pentru deschiderea școlilor au fost anunțate miercuri de miniștrii Sanatații și Educației, intr-o conferința…

- Cazurile de infectare cu SARS-CoV-2 asociate prezenței la școala au legatura mai mult cu situația epidemiologica din localitate, arata un studiu american publicat in revista Nature și citat de Edupedu.ro . Astfel, rata de infectare nu este influențata in mod considerabil de cursurile facute in format…