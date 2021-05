Elevii din capitală s-ar putea întoarce în sălile de clasă Elevii din capitala s-ar putea intoarce in salile de clasa RADIO ROMÂNIA ACTUALITAȚI : Elevii din capitala s-ar putea întoarce în salile de clasa de miercuri, în conditiile în care rata de incidenta a cazurilor de COVID a scazut în Bucuresti la sub 1 la mia de locuitori. Luni seara a fost publicat în Monitorul Oficial un ordin comun al ministrilor educatiei si sanatatii, care prevede ca prezenta fizica nediferentiata în scoli s-ar putea face de a doua zi dupa ce rata de infectare se situeaza sub acest prag. În cazul… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Capitala, in scenariul verde. Ce restricții se ridica Instituția Prefectului Municipiului București. Foto: Razvan Stancu. Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a decis relaxarea unor restrictii, dupa ce rata de infectare s-a mentinut în capitala sub 1,5 cazuri la…

- Capitala se pregateste pentru noi masuri de relaxare a unor restrictii Instituția Prefectului Municipiului București. Foto: Razvan Stancu. Capitala se pregateste pentru noi masuri de relaxare a unor restrictii. Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta va fi convocat astazi la prânz,…

- Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta (CMSU) Bucuresti a decis redeschiderea restaurantelor la interior și a salilor de spectacole, la 30 la suta din capacitate, incepand de luni. „A fost luata hotararea de a trece in scenariul de sub 3 la mie. Stim ca, in ultimele 48 de ore, (incidenta cazurilor…

- Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta (CMSU) Bucuresti a decis redeschiderea restaurantelor la interior și a salilor de spectacole, la 30 la suta din capacitate. Masurile intra in vigoare la miezul nopții.

- Rata de incidența a infectarilor a scazut sub 3,5 la mia de locuitori in București, iar Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența a adoptat o hotarare care relaxeaza restricțiile. Astfel, dupa scaderea infectarilor sub 3 la mie, se vor deschide salile de fitness din Capitala, iar magazinele vor…

- Guvernul a anuntat noile restrictii impuse pentru limitarea raspandirii noului coronavirus, iar prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anuntat ca ședința Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgența (CMBSU) are loc vineri dimineața, pentru a decide masurile impuse in Capitala. Alin Stoica…

- Guvernul ar putea impune azi, noi masuri de limitare a raspandirii COVID-19 Foto: Arhiva/ MApN Guvernul ar putea aproba în cursul zili de astazi, noi masuri de limitare a raspândirii noului coronavirus, în contextul evolutiei negative a pandemiei cu peste 6.100 de cazuri zilnic…

- Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența din București a decis noile restricții care vor fi active in Capitala, o data cu revenirea in scenariul roșu. Restricțiile intra in vigoare din 8 martie, ora 00.00. Citește și: O mare companie farmaceutica, anunț URIAȘ: medicamentul care vindeca…