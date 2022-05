Stiri pe aceeasi tema

- Pana la ora 09.00, ISU-BIF a acționat in municipiul Bucuresti pentru 12 situații de urgența, 1 acumulare de apa pe carosabil si 11 copaci cazuți (7 pe auto, 4 pe strada). In județul Ilfov s-a acționat pentru 2 situații de urgența: o acumulare de apa și 1 copac cazut. Situațiile gestionate s-au produs…

- Elevii de gimnaziu care obțin performanțe la olimpiadele școlare ar putea sa fie admiși la liceu fara sa susțina examenul de Evaluare Naționala, a declarat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, care a initiat un proiect de OUG in acest sens. Absolventii de gimnaziu care au obtinut locul I la etapa nationala…

- Asociatia Elevilor din Bucuresti si Ilfov (AEBI) critica regulamentul unei scoli din Capitala care scade nota la purtare pentru posesie de arme si droguri, dar exmatriculeaza un elev care si-a vopsit parul. Asociatia Elevilor din Bucuresti si Ilfov a transmis, duminica, printr-un comunicat de presa,…

- BUCUREȘTI – Dupa cum am scris inca de ieri, oțelarii reșițeni, alaturi de colegii lor de la Slatina, protesteaza in aceste momente la București! Oamenii vor deblocarea totala a conturilor TMK Artrom, demers pe care autoritațile statului il tergiverseaza, punand in pericol funcționarea societații și…

- Politistii Sectiei nr.1 de Politie Ploiesti au efectuat, joi dimineata, opt perchezitii domiciliare intr-un dosar de proxenetism, 11 persoane urmand sa fie duse la audieri, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova. Conform sursei citate, descinderile au avut loc in municipiul Bucuresti,…

- Miercuri, in prima zi fara restricții, a scazut rata Covid in Romania. Ministerul Sanatații a anunțat, miercuri, pentru București, o rata de 13,41 cazuri la mia de locuitori. Tot miercuri, in judetul Ilfov, rata de infectare Covid este de 8,98 cazuri la mia de locuitori. In ultimele 24 de ore, cele…

- Mai multe asociații de elevi critica ordonanța prin care sunt sprijiniți și se ofera asistența umanitara copiilor ucraineni. Elevii o considera o bataie de joc. Asociația Elevilor din Constanța (AEC), Asociația Elevilor din București și Ilfov (AEBI), Asociația Valceana a Elevilor (AVE), Asociația Elevilor…

- Aceasta este reactia Federației medicilor de familie care a transmis o sesizare ministrului Sanatații privind solicitarile DSP. Unele direcții de sanatate publica au cerut medicilor de familie sa se prezinte obligatoriu in taberele de refugiați pentru realizarea triajului epidemiologic. Vicepresedintele…