Elevii din Bucuresti intra in vacanta vineri, dupa finalizarea cursurilor, urmand sa se intoarca la scoala pe 27 februarie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Urmatoarea vacanta este programata in perioada 7 aprilie – 18 aprilie. Programele „Scoala altfel” si „Saptamana verde” se vor desfasura in perioada 27 februarie – 16 iunie, in intervale de […] The post Elevii din București intra in vacanța pana in 27 februarie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .