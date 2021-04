Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat, miercuri seara, o decizie prin care se permite ca elevii din clasele terminale din invațamantul gimnazial și liceal, profesional și postliceal sa se poata intoarce in efectiv complet, fizic, la școala, din 10 mai.

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca va propune, in contextul reluarii cursurilor dupa vacanta de Paste, renunțarea la acea regula care prevede injumatațirea efectivelor pentru clasele terminale. Declarația ministrului a fost facuta in emisiunea “Ce se intampla?”, cu Razvan Dumitrescu,…

- Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu a anunțat ca dupa vacanța de Paște, toți elevii se vor întoarce fizic la școala. De asemenea, el a spus ca testarea elevilor va fi non-invaziva, doar di saliva. „Anul viitor încercam…

- Elevii din anii terminali pot merge fizic la școala indiferent de scenariul in care se afla localitatea, singura condiție este ca rata de incidența a infectarilor cumulata in ultimele 14 zile sa nu depașeasca 6 la mia de locuitori.Este vorba de elevii din clasele a VIII-a și a XII-a, dar și cei din…

- Pentru ca nu a primit un raspuns in timp util de la Ministerul Sanatatii, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, s-a adresat premierului Florin Citu pentru sprijin astfel ca elevii din clasele terminale sa poata veni la cursuri si in caz de scenariu rosu.

- Ministerul Educației va propune ca elevii din clasele a VIII-a și a XII-a sa mearga in mod fizic la cursuri și in cazul in care școala intra in scenariul roșu, spune ministrul Sorin Cimpeanu. Motivul este ca examenele naționale vor fi cu prezența fizica, iar copiii trebuie sa fie foarte bine pregatiți, adauga…

- Școala in Romania este programata sa reinceapa in format fizic pe 8 februarie. Indiferent de scenariul in care aceasta deschidere va avea loc (verde, galben sau roșu), examenele naționale nu se amana. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca e nevoie de o programa puternic adaptata, pentru ca exista…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, spune ca elevii care vor merge fizic la școala vor primi masti de protectie. Potrivit ministrului, exist un stoc de peste 37 de milioane de masti doar in invatamantul preuniversitar, potrivit Agerpres.