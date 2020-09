Elevii din 300 de școli nu merg la școală din cauza pandemiei de COVID-19 Elevii din 300 de unitați de invațamant fac școala online, conform scenariului al treilea, adica nu vor merge la școala fizic. In prezent, aproape 13.000 de unitați au prezența fizica normala, iar 4.375 se afla in scenariul mixt, jumatate acasa, jumatate la școala. Datele au fost publicate de Ministerul Educației și Cercetarii (MCE) pentru prezentarea situației la zi a sistemului de invațamant preuniversitar. Inspectoratele școlare centralizeaza zilnic situația unitaților de invațamant din fiecare regiune. Consiliile de administratie ale scolilor adopta propunerile de scenarii si, implicit, schimbarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

