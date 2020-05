Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Elevilor din Constanța (AEC), Asociația Elevilor din București și Ilfov (AEBI), Asociația Elevilor din Maramureș (AEM) și Asociația Valceana a Elevilor (AVE), trag un semnal de alarma privind modul in care școala online funcționeaza, in contextul suspendarii cursurilor definitiv pentru acest…

- Patru asociatii de elevi considera ca masura reluarii orelor de curs dupa incheierea starii de urgenta este riscanta daca nu se vor lua hotarari care sa garanteze siguranta elevilor. Acestea sustin ca este necesara asigurarea tuturor masurilor in ceea ce priveste igiena in salile de curs, adica masti…

- Patru asociații județene ale elevilor ii pun la punct pe responsabilii din Ministerul Educației și Cercetarii. Asociația Elevilor din Constanța (AEC) , Asociația Elevilor din București și Ilfov (AEBI), Asociația Elevilor din Maramureș (AEM) și Asociația Valceana a Elevilor (AVE) condamna masurile impuse…

