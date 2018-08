Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, Marian Banu, fiecare absolvent de gimnaziu care a obtinut 10 la Evaluarea Nationala va primi 1.000 de lei, iar cei care au avut media 10 la prima sesiune a examenului de Bacalaureat vor primi cate 3.000 de lei.…

- PREMII… Guvernul Romaniei ii recompenseaza pe elevii care au obtinut media 10 la Evaluarea Nationala si la Bacalaureat. Acestia vor primi stimulente financiare in valoare de 1.000 lei (clasa a VIII-a), respectiv 3.000 lei (clasa a XII-a). In total, sunt 484 elevi, care vor beneficia de acestea. Decizia…

- Absolvenții care au obținut media 10 la Evaluarea Naționala a elevilor de clasa a VIII-a și la examenul național de Bacalaureat din acest an vor primi stimulente financiare, in semn de apreciere a performanțelor realizate. In judetul Satu Mare de aceste stimulente vor beneficia trei elevi. Este vorba…

- Guvernul Romaniei le ofera bani elevilor care au obținut note maxime la Evaluarea Nationala si la examenul de Bacalaureat in sesiunea de vara. Cei care au obținut 10 la Evaluarea Naționala primesc 1.000 de lei, iar elevii care tocmai au terminat liceul și au luat examenul de Bacalaureat cu nota maxima,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, ieri, ca vor fi acordate stimulente financiare pentru absolventii care au obtinut media 10 la Evaluarea Nationala si la examenul de Bacalaureat. "Pentru ca apreciem si vrem sa incurajam performantele scolare, vom aproba astazi stimulente financiare pentru absolventii…

- REZULTATE BACALAUREAT Hunedoara 2018 EDU.RO. Absolventii de clasa a XII-a afla maine, 4 iulie, de pe portalul EDU.RO primele rezultate la examenul de Bacalaureat 2018. Notele obtinute de elevi la BAC 2018 se vor publica si pe RomaniaTV.net. Vezi aici: REZULTATE BACALAUREAT Hunedoara 2018…

- SUBIECTE BAC ISTORIE. Absolventii de liceu sustin miercuri - cu proba obligatorie a profilului, iar vineri va fi proba la alegere a profilului si specializarii. Afisarea primelor rezultate, care se va face in...

- Absolvenții clasei a VIII-a au reușit ca ieri, 19 iunie, sa afle primele rezultate la Evaluarea Naționala 2018. Elevii care au terminat a XII-a se pregatesc sa intre in febra examenului de bacalaureat 2018. Probele scrise la BAC incep luni, 25 iunie.