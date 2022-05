Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei anunta noi planuri de invațamant, de anul viitor. Schimbari pentru elevii de gimnaziu și liceu Sorin Cimpeanu pregateste modificarea Legii Educației. Ministrul Educatiei spera sa aiba susținerea Parlamentului in acest sens.Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta noi planuri de…

- Școala a inceput deja construcția unei noi cladiri de 2.500 mp, care cuprinde 15 sali de clasa și un Science Hub cu 3 laboratoare de Biologie, Chimie și Fizica. Noua cladire are o capacitate de pana la 420 de elevi și va fi inaugurata in august anul acesta. In data de 5 mai, ora 9.30, […] The post Avenor…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca elevii de gimnaziu care obțin performanțe la olimpiadele școlare ar putea sa fie admiși la liceu fara sa susțina examenul de Evaluare Naționala. „Ce este mai important pentru recunoașterea performanței acestor copii, dincolo de aceste accidente…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat noua structura a anului școlar, care va avea module de invațare de 6-7-8 saptamani, alternate cu vacanțe scurte, potrivit declarațiilor de presa susținute la finalul ședinței de Guvern. „Avand in vedere și aceasta structura a anului școlar care se bazeaza…

- Sptmâna Apelor este marcat de dou evenimente importante 14 martie &ndash Ziua Internaional a râurilor i 22 martie &ndash Ziua Mondial a Apei.În cadrul programului Cu apele curate iniiat de Asociaia Mai mult verde în parteneriat cu Lidl România Biblioteca Judeean Panait Istra...