Elevii de la Liceul „Constantin Brancoveanu“ din Dabuleni au iesit ieri la proteste in curtea scolii, dupa ce saptamana trecuta mai multi copii au ajuns la spital, intoxicati. Elevii au cerut demisia managerului, fiind revoltati de faptul ca in urma deratizarii le-a fost pusa sanatatea in pericol. In plus, copiii au filmat si grupurile sanitare care arata dezastruos, demonstrand ca sunt nevoiti sa mearga in adevarate focare de infectie. Protestul de la Liceul „Constantin Brancoveanu“ din Dabuleni a inceput ieri inca de la ora 7.00. Elevii nu au intrat la ore, ci au stat in curtea unitatii scolare…