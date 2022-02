Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii bacauani continua intervențiile concentrate, in sistem integrat, asupra problematicii violenței fizice și psihologice in unitațile de invațamant preuniversitar de pe raza judetului Bacau. Astfel cu ocazia Zilei Internaționale pentru Nonviolența in Școli, sarbatorita in fiecare an la data…

- CSM Bacau a invins-o cu 3-1 pe FC Dinamo Bacau, in timp ce Aerostar a cedat cu 1-0 jocul de la Roman, cu Știința Miroslava Cele trei divizionare C bacauane au incheiat saptamana de pregatire bifand noi jocuri de verificare. Astfel, CSM Bacau și FC Dinamo Bacau s-au reintalnit intr-o revanșa a amicalului…

- Numele societații afișat la intrarea in micuțul atelier de la intersecția Republicii cu Condorilor (spre Aerostar), vorbește de la sine: „Cheia magica SRL”. Pentru Gabi Florin Rusu, nicio incuietoare nu are secrete. Nu exista ceva ce nu se poate descuia Gabi Florin Rusu. Zodie taur, 20 aprilie 1974.…

- Aerostar, CSM Bacau și FC Dinamo Bacau și-au reluat luni pregatirile, in vederea stagiunii de primavara, care se va relua pe 12 martie, cu ultimele trei etape ale sezonului regulat Seria 1 CSM Bacau, loc 9, 15 puncte „CSMeii” antrenați de Codrin Mindirigiu și Gheoerghe Penoff au ca obiectiv salvarea…

- Reprezentanții elevilor din Constanța, București și Ilfov, Timiș, Maramureș, Valcea, Dambovița, Bacau, Arad, Vrancea, Cluj și Tulcea solicita primariilor din județele lor sa prioritizeze educația in contextul adoptarii bugetelor locale! In contextul inceputului anului calendaristic, a inceput tot odata…

- Lucrurile sunt in plina mișcare iar elevii ar putea avea in curand la școala o așa numita „saptamana verde”, in care sa discute despre mediu și schimbarile climatice,iar din 2023 ar urma sa fie introdusa și o noua materie: educația pentru mediu. Pe langa saptamana „Scoala altfel”, elevii ar putea avea…

- Cele trei divizionare C bacauane, Aerostar, FC Dinamo și CSM iși vor relua pregatirile pe 17 ianuarie Trei echipe, doua serii, o singura data: 17 ianuarie. In aceasta iarna, cele trei divizionare C bacauane, Aerostar, FC Dinamo și CSM iși vor relua pregatirile concomitent, pe 17 ianuarie. Obiectivele…

- In ultima etapa din 2021, Aerostar a invins cu 1-0 pe CSM Ramnicu-Sarat, ramanand in cursa pentru play-off. Victorie la același scor și pentru CSM Bacau, care ierneaza insa pe loc retrogradabil. Surclasata cu 5-0 de Oțelul, la Galați, FC Dinamo Bacau este, in schimb, din ce in ce mai aproape de revenirea…