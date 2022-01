Elevii de gimnaziu și liceu au revenit de astăzi, 3 ianuarie 2022, la cursuri. Vezi structura anului școlar 2021-2022 Elevii de gimnaziu și de liceu au revenit la cursuri de luni, 3 ianuarie 2022, dupa vacanța de Craciun. Școala incepe insa diferit in acest an, dupa vacanța de iarna, in funcție de clasa, astfel ca elevii din cliclul primar și copiii de gradinița revin la cursuri din 10 ianuarie 2022. Dupa modificarile aduse structurii anului școlar 2021-2022, ca urmare a vacanței forțate din luna octombrie, semestrul intai s-a prelungit pana dupa vacanța de sarbatori, iar semestrul al doilea va incepe fara sa existe o vacanța intersemestriala, in 17 ianuarie. Structura anului școlar 2021-2022 Anul școlar 2021… Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

