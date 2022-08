Modificare majora pentru admiterea la liceu 2023, anunțata pe Facebook de ministrul Educației. Acesta a scris intr-un mesaj pe rețeua de socializare ca „a fost eliminata media claselor V-VIII din calculul mediei de admitere la liceu”. „In acord cu partenerii de dialog social, a fost eliminata media claselor V-VIII din calculul mediei de admitere la […] The post Elevii de gimnaziu, dati peste cap! Anuntul lui Sorin Cimpeanu le strica planurile first appeared on Ziarul National .